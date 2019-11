El coreógrafo y jurado del BAR del Bailando, Aníbal Pachano, lucha durante años con complicaciones en su salud. Aníbal tuvo cáncer de pulmón y se le produjo producido una metástasis en el cerebro, lo que hizo que deba interrumpir su carrera artística y para ser intervenido quirúrgicamente.

Este año Pachano volvió a trabajar, ocupa su lugar como jurado en el BAR del "Súper Bailando" y como panelista en "Bendita TV", el ciclo conducido por Beto Casella.



Anoche Casella, con el permiso del panelista, contó que "Aníbal se ha hecho una resonancia muy profunda, de estas que te miran bien por dentro y… ¿qué apareció…? Nada…".

"Ustedes saben que Pachanito ha peleado y pelea porque esta lucha son de por vida, son cosas bravas", agregó Beto y Aníbal bromeó: "Parece que no encontraron nada, parezco normal, emocionalmente estoy muy bien".

En una entrevista que le concedió el coreógrafo a la revista Gente a principio de año, había contado cómo tomó la noticia sobre la aparición del cáncer. "El pronóstico era tremendo, pero yo le puse humor. 'De ésta voy a salir', me dije. Y así fue. Me gusta dejar el mensaje de que se puede", dijo.