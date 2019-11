Alberto Fernández junto a Pepe Mujica, NA

El ex mandatario de Uruguay José 'Pepe' Mujica destacó que el presidente electo Alberto Fernández es un "amigo necesario e imprescindible en esta batalla por ser una América que sea nuestra Nación", y consideró que "es un honor tener a un amigo que consiguió una changuita de presidente", lo que despertó las risas del auditorio de la Universidad de Tres de Febrero, donde este mediodía comparten una charla.



"Los sistemas no son solo una forma de producir y distribuir, son ademas formadores de una cultura subliminal y funcional. El consumismo no es una casualidad, es una necesidad para adaptar la conducta humana a la producción capitalista", expresó el uruguayo.



"Si el tiempo de tu vida lo gastas en un cúmulo de obligaciones materiales, poco tiempo te va a quedar para cultivar los afectos. Es contradictorio pero el consumismo nos afana la libertad. Nos quita tiempo de nuestra vida que podemos gastar en los afectos", agregó.



"Verán que los economistas se horrorizan si el PBI no crece y las sociedades se miden en macro números. Nadie le pregunta a la gente si es feliz o no. Si dejas que la presión del mercado te haga comprar, serás un prominente comprador pero difícilmente seas un ser humano feliz", manifestó el ex mandatario del país vecino.



"Ninguna transformación es verdadera y vigente si no ocurre un cambio cultural. La receta está dentro de tu cabeza. La forma de mitigar la inevitable muerte es pelear por una mejor vida para los que quedan y los que vienen", dijo.

Noticias relacionadas

Al momento de tomar la palabra, el presidente electo expresó: "Cuando me recibí de abogado publiqué un artículo que hablaba de los dibujos animados como un sistema de control social. Como bien dice Pepe, nos inyectan subliminalmente un montón de datos y no nos damos cuenta de ello".



"Cambió tanto el modo de vida con el consumismo que hoy el exitoso no es el socialmente respetado. Tenemos que recuperar esa lógica donde el exitoso es el que apostó siempre a vivir dignamente", dijo el presidente electo.



"Aprendo mucho de Pepe, el vivió todo, lucho y sobrevivió en su juventud. En toda su vida tuvo una sola conducta y una sola lógica, su esencia nunca cambió. La juventud de hoy es muy consumista y esto es un llamado a la reflexión a todos nosotros", cerró.



Del evento participan estudiantes de la institución, en la localidad bonaerense de Caseros.