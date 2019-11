Cristina Fernández de Kirchner en Ezeiza

La vicepresidente electa, Cristina Kirchner, viajó hoy a Cuba por séptima vez en el año con el objetivo de visitar nuevamente a su hija, Florencia, quien se encuentra afrontando un tratamiento médico en la isla caribeña desde marzo.

Luego de que sus colaboradores iniciaran la transición con la actual presidenta del Senado, Gabriela Michetti, la ex mandataria emprendió vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini" a las 11:40 con destino a La Habana, con una escala previa en Panamá.

Your browser does not support the video element.

La legisladora nacional viajó en el vuelo CM 278 de la empresa Copa Airlines, que tiene previsto llegar al aeropuerto panameño de Tocumen a las 4:57 hora local y partir casi dos horas después a la isla caribeña.

Noticias relacionadas

Al arribar a la terminal aeroportuaria de Ezeiza, Cristina Kirchner fue saludada por un grupo de trabajadores del lugar, quienes aprovecharon la ocasión para fotografiarse junto a la futura vicepresidenta.

El objetivo de los viajes a Cuba es permanecer cerca de su hija menor, la cineasta Florencia Kirchner, quien se encuentra realizando un tratamiento médico en La Habana.

La joven de 29 años viajó en febrero pasado a la isla caribeña para participar de un seminario de guión de cine y desde esa fecha no regresó a Buenos Aires por problemas de salud: "La salud de mi hija fue devastada, no puede permanecer sentada ni de pie", precisó la líder de Unidad Ciudadana en marzo a través de un video difundido en las redes sociales antes de viajar a Cuba por primera vez.

Your browser does not support the video element.

De acuerdo al diagnóstico que difundió la propia senadora nacional, su hija estaba afectada por "trastorno de estrés postraumático; síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmielinizantede etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada".

El de este viernes es el séptimo viaje de Cristina Kirchner a la isla caribeña para visitar a su hija menor.

A su regreso, previsto para el 11 de noviembre, la compañera de fórmula de Alberto Fernández mantendrá una reunión con la saliente vicepresidenta, Gabriela Michetti, para coordinar distintos detalles de la transición en la Cámara alta.