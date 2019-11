Daniel Salvador y Verónica Magario

La vicegobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y el actual titular de la Cámara Alta, Daniel Salvador, se reunieron para acordar puntos de la transición bonaerense.

Tras el encuentro, la intendenta de La Matanza señaló que "queremos ver los temas pendientes que están en la Legislatura y preservar las grandes cuestiones".

En tal sentido, refirió que le realizó un pedido a Salvador para que no se avance con el tratamiento de pliegos para designación de jueces, y admitió que el Presupuesto 2020 formará parte de las negociaciones entre los equipos de ambos grupos, que se realizarían de manera semanal.

Además, dijo que "lo que hemos pedido es que se respete una transición ordenada, de común acuerdo, y que no se haga nada ahora que signifique lo que no necesitamos para este momento para terminar con esta etapa de desacuerdos. Ahora, debemos estar preocupados por dar soluciones concretas a lo que vive la gente".

Acerca de los incrementos tarifazos, Magario expresó que "siguen viniendo aumentos, lamentamos muchísimo los últimos aumentos que firmó la gobernadora saliente. Es triste pensar que a partir del 1 de enero habrá un nuevo aumento del 25% en la electricidad, que ya viene acumulando más del 3.000 por ciento en la provincia".

Por su parte, en relación a la Emergencia alimentaria anunciada por Axel Kicillof, la vicegobernadora electa manifestó que "hay varias emergencias que ya las ha mencionado nuestro gobernador, que son la productiva-laboral, la alimentaria, la de salud y la de educación".