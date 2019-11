Cinthia Fernández y Martín Baclini en el Súper Bailando 2019

Cinthia Fernández y Martín Baclini volvieron a la pista del Súper Bailando 2019, afrontaron los rumores de separación y confirmaron la ruptura.

“No hay duda del amor que sentimos, pero es verdad que desde hace dos meses estamos en un impasse como pareja. Queremos ser transparentes y es lo mejor para los dos”, empezó diciendo Martín Baclini.

Luego, la bailarina aseguró, con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada: “Me da un poco de vergüenza. Si hubiera sido por mí… Yo le decía que disimulemos porque me es difícil y a cualquiera le da vergüenza. La sensación es más profunda. Mis hijas lo adoran, están en el medio y es lo que más me duele”.

“Hoy me pasó que la agarré a mi bebé justo mirando una foto nuestra y me mató. Así empecé el día. Me dijo ‘quiero ver a Martín’ y no es fácil ver desde ningún punto. También es mi sensación de fracaso, quizás, otra vez”, afirmó.

Baclini, por su parte, mantenía a Cinthia abrazada y puntualizaba en el amor que existía entre ambos aunque hayan decidido no continuar como pareja y seguir en el Súper Bailando.