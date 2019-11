Panadería

Emilio Majori, vicepresidente de la Federación Panaderil bonaerense, habló en exclusiva con Canal 26 luego del aumento de las harinas que afectan directamente al precio del pan.

“El viernes pasado los panaderos comprabamos la bolsa de harina a 1050 pesos y el día lunes, cuando consultamos, se había parado la venta porque hubo otro aumento. El día miércoles, el precio estaba en 1280 y 1350 pesos. Y tampoco está normalizada la situación con este precio”, inició.

Your browser does not support the video element.

“Además, tenemos un problema que viene de mucho tiempo que se va agravando, que tiene que ver con la producción y la venta del producto, con gente que no paga los impuestos en panaderías ilegales”, explicó.

Noticias relacionadas

“El aumento del pan irá de un 10 al 12% y se irá aplicando en los próximos días en los comercios”, cerró Majori.