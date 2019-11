Bolivia: la empresa de los datos electorales dice que no sabe si hubo fraude

Manuel Guzmán de Rojas, director general de Neotec, admitió que a pesar de que la compañía realizó su trabajo de forma transparente y que cumplió con todos los procedimientos, aún "no se sabe con certeza si hubo o no fraude", pero sostuvo que no hubo justificación técnica para suspender el recuento de votos.