TikTok

Según informó el New York Times, una agencia federal estadounidense ha abierto una investigación sobre la aplicación china para compartir videos TikTok.

El medio gráfico indicó que las pesquisas llevadas a cabo por un panel gubernamental podrían centrarse en comprobar si la aplicación envía datos a China.

La investigación está dirigida por el Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos, un panel del Gobierno que revisa las adquisiciones realizadas por compañías extranjeras en ese país.

La noticia llega después de que congresistas pidieran estudiar los riesgos para la seguridad nacional representados por esa aplicación.

En ese marco, a través de su cuenta de Twitter, el senador republicano Marco Rubio se alegró de ese anuncio porque, según él, "cualquier plataforma en poder de China que recoge un número importante de datos sobre estadounidenses representa una amenaza potencial" para Estados Unidos.

"Con más de 110 millones de descargas solo en Estados Unidos, TikTok supone un riesgo de contraespionaje que no podemos ignorar", habían afirmado la semana pasada Chuck Schumer, y el republicano Tom Cotton.

Last month I asked @USTreasury to conduct a CFIUS review of @tiktok_us. Because any platform owned by a company in #China which collects massive amounts of data on Americans is a potential serious threat to our country.



https://t.co/iCvizN8Vhf