La XXVIII Marcha del Orgullo se realizó en la Ciudad de Buenos Aires con más de una veintena de reclamos entre los que se exigió un país sin violencia institucional ni religiosa, que no se cometan más crímenes de odio, travesticidios, ni transfemicidios, y que se apruebe una nueva Ley de VIH.



La tradicional marcha partió desde Plaza de Mayo hacia el Congreso de la Nación alrededor de las 16:00, pero estaba previsto que los eventos comenzaron a las 12:00 con la Feria del Orgullo.



Este año la comisión organizadora decidió retirar las letras LGBTIQ, ya que se han ido sumando otras expresiones que son nuevas formas de vivir la sexualidad, y que según explicaron, no se no ajustan estrictamente a modelos identitarios.



Al finalizar la marcha y desfile de carrozas, y alrededor de las 18:00, estaba prevista la lectura del documento oficial frente al Congreso, pero este año no habrá escenario allí.

Entre los reclamos de la Marcha del Orgullo figuraron el aborto legal, seguro y gratuito para personas gestantes, la actualización de la Ley de VIH, hepatitis e infección de transmisión sexual, una nueva Ley Antidiscriminatoria para erradicar con educación y políticas publicas el machismo, la xenofobia y el racismo, además de la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI).



También reclamaron el cumplimiento del cupo laboral travesti trans, el fin de los travesticidios y transfemicidios y de la violencia institucional contra la diversidad y las disidencias, según señalaron los organizadores.

La movilización se había iniciado cerca del mediodía, cuando la Plaza de Mayo comenzó a poblarse con puestos de venta de distintos artículos y a la espera de un show de música en vivo con la presencia de Marilina Bertoldi y otros grupos.

Hacia la tarde la plaza se fue cubriendo de parejas y grupos de amigos de todas las edades que bailaban al ritmo de la música que salía de los potentes parlantes ubicados sobre los camiones que se aprestaban para la movilización.





Junto a las banderas de diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales, también se mostraban las pancartas improvisadas de algunos manifestantes en los que reivindicaban su barrio de procedencia o alguno de los derechos reclamados en la Marcha.

Manifestantes vestidos de superhéroes, o con compleja indumentaria de colores eran los más requeridos por los participantes que se fotografiaban con ellos para subir la imagen a las redes sociales y compartir allí su participación en la Marcha.



Cerca de las 16 la multitud comenzó a marchar sobre la avenida de Mayo bajo la consigna “Por un país sin violencia institucional ni religiosa. Basta de crímenes de odio”, mientras ondeaban banderas multicolores y los manifestantes cantaban consignas exigiendo por políticas públicas que garanticen los derechos de todos.

La Marcha llegó al Congreso alrededor de las 18, dónde las organizaciones convocantes tomaron la palabra para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva de género, diversidad y no binaria, y también el aborto legal, seguro y gratuito para personas con capacidad de gestar, además de la producción pública de misoprostol y mifepristona.



Las organizaciones también denunciaron faltantes de medicamentos en centros públicos de Salud y exigieron una nueva ley de VIH.