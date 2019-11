Estudiantes volvió a festejar en el clásico platense, tras imponerse esta tarde por 1 a 0 sobre Gimnasia, en un caliente partido disputado en el "Bosque" y correspondiente a la duodécima fecha de la Superliga.



El "Chapita" Mateo Retegui, a los 11 minutos del segundo tiempo, marcó el gol de la victoria del "Pincha", que acumula 14 encuentros sin perder frente al "Lobo".



Diego Maradona y Gastón Fernández protagonizaron un encontronazo en el entretiempo del clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes.



El DT del Lobo cruzó a la Gata, quien se había tirado en el área para ver si el árbitro Néstor Pitana cobraba a favor de su equipo.

EL DIÁLOGO

Diego: ¿Qué te hacés el guapo? ¿Qué te hacés el guapo? ¿Saltás un metro así y ahora te hacés el guapo?

La Gata: Ah, sí, ¿y vos? ¿Te gustan las cámaras?

DM: Andá a decirle a... (lo interrumpe Gastón Fernández)

GF: Te gustan las cámaras, dejá...

-DM: ¡Saltá, canguro! ¡Canguro hijo de...!

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA FOX SPORTS

Con este resultado, Estudiantes que logró su tercera victoria en fila y sin recibir goles, alcanzó los 19 puntos, y quedó a cinco del líder Argentinos Juniors.



En tanto, el elenco dirigido por Diego Maradona sigue anteúltimo, con solo siete puntos, y quedó más complicado en su pelea por mantener la categoría, con un promedio que lo condena al descenso.