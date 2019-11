El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó al presidente electo argentino Alberto Fernández luego de haber ganado el domingo 27 de octubre en las urnas. El viernes avisó que no concurrirá a su asunción el 10 de diciembre.



El brasileño volvió a hablar de Fernández y mostró dispuesto a acercar posiciones con el futuro Gobierno del Frente de Todos: "Nosotros precisamos de la Argentina y ellos de Brasil", dijo el sábado.

"No voy a llamarlo (a Alberto Fernandez). No voy a felicitarlo ni voy a su asunción", dijo. Aunque expresó que "no tomará represalias" por sus diferencias políticas. Este sábado abrió la posibilidad de que viaje a la Argentina un funcionario de su gobierno: "Si alguien quiere ir, es sólo hablar conmigo. Si hay algún voluntario, es libre de ir".



"Estamos preparados para lo peor", había asegurado tras la victoria de la fórmula conformada por Alberto Fernández y Cristina Kirchber por sobre la de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto.



Según lo que se dice en Brasil, empresarios de ese país presionan que esa amenaza no se concrete. Y desde el Gobierno de Brasil reconocen la importancia del vínculo comercial.

Las declaraciones de Bolsonaro se producen un día después del llamado telefónico que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le hizo a Fernández para felicitarlo por su victoria electoral y para manifestarle su disposición a encarar un trabajo conjunto.