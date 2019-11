Flor de la V en la Marcha del Orgullo, Diario 26

Flor de la V fue parte de la XXVIII° Marcha del Orgullo en Buenos Aires realizada este sábado 2 de noviembre.

La actriz y conductora lució un vestido que la dejaba ver como una Mujer Maravilla con los colores del arcoíris. Mucho brillo para Flor en la tarde y noche donde fue ovacionada a su paso por todos los concurrentes de la Marcha.

Feliz y sonriente, ella saludó a todos, bailó y cantó al ritmo de cada melodía. Las calles vibraron con las canciones "Atrevete" de Calle 13, Lady Gaga, Xuxa, Britney Spears, Madonna, Miranda, Bandana, entre tantos otros.

Acompañada de Gabo Usandivaras y otros artistas del Bailando, la diva se bailó todo. En su carroza también se la vio a Lourdes de Bandana, otra de las más saludadas por la gente.

La multitudinaria Marcha del Orgullo fue bajo la consigna "Por un país sin violencia institucional ni religiosa. Basta de crímenes de odio". Después hubo 21 subconsignas: "Con la ESI no se metan"; "Aborto legal, seguro y gratuito"; "El ajuste en salud mata"; "Separación política, económica y simbólica de la Iglesia y el Estado"; "Basta de genocidio trans/travesti", y "Ley integral trans", son algunas de ellas. También "Nuestros besos no son delito"; "Respeto a la diversidad corporal", "Por un ámbito deportivo diverso respetuoso de las identidades"; "Les no binaries existimos", "Visibilidad y despatologización de identidades asexuales y no binarias"; "Orgullosamente bisexuales y pansexuales, "Por la despatologización de las infancias trans", y "Derogación de los códigos contravencionales".