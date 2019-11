Jimena Barón en los MTV EMA en Sevilla, REUTERS

Jimena Barón ganó el premio MTV EMA a la categoría Mejor Artista Latinoamérica Sur y brilló como una bomba sexy en la alfombra roja de Sevilla, donde se realiza la ceremonia.

La cantante se impuso sobre los demás cantantes ternados: Lali Espósito, Tini Stoessel, Cazzu y Paulo Londra, en una de las ternas más difíciles.

Previamente, Jimena Barón compartió dos videos, donde se la ve llorando desconsoladamente de la alegría al enterarse de la noticia y casi no puede ni hablar, mientras su manager Lucas Biren sostiene la cámara. Junto a los dos filmes y el afiche de MTV, compartió un lindo mensaje con sus fans.

“No tengo palabras todavía, necesito unas horas para procesar todo esto. Anoche intenté procesar el solo hecho de estar acá, nominada en Europa junto a los mejores del mundo, con mi música que empezó hace tan poco y con tanta ilusión e inocencia honestamente, como quienes dicen de chicos que quieren ser astronautas, yo siempre quise ser cantante, crecí, creí que era tarde, pero Dios sabrá porque, un día recuperé mi amor propio y me convencí de que merecía intentarlo“, comenzó el mensaje de Jimena Barón en Instagram.

“Nos ha costado todo un huevo estos 2 años, puse cada peso que tenia y reme contra la corriente a pesar de la mierda que me tiraron“, rememoró la artista, sobre los malos momentos y las críticas que recibió.

“Estar acá nominada es inmenso para mí, pero resulta que encima gané. Y quedo muda si, y no quisiera ir hinchada al evento (no voy a mentir) solo decirles que la felicidad no me entra en el cuerpo y que esto es de ustedes al igual que mío“, celebró Barón.

Además de la alegría, Jimena dedicó un mensaje particular a los fans, que estuvieron siempre. “Sin ustedes ahí, yo acá sería imposible. Los abrazo fuertísimo, los quiero una barbaridad y créanse mil porque son los mejores fans del planeta, confirmado. Me hicieron inmensamente feliz. No tengo palabras, voy a caminar a ver si me entra todo esto en el cerebro. GRACIAS HASTA EL INFINITO“, finalizó la intérprete de La Cobra.