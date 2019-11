Accidente fatal en Quilmes

Cuatro jóvenes murieron y otros dos están heridos al chocar el auto en el que viajaban contra una palmera en Bernal, partido bonaerense de Quilmes.

Al momento que se confirmaba la muerte de la cuarta víctima, se conocía un video del momento previo al choque en el que vehículo pierde el control, al parecer, tocando el 'pianito' que divide los carriles.

Si bien se desconoce a qué velocidad se dirigía el vehículo, testigos indicaron que el impacto fue muy fuerte en una zona donde la arteria toma una curva. En el coche, un Renault Clío, viajaban cuatro hombres y una mujer, detalló Juan Mendizábal, coordinador General de Emergencias, Protección Civil y Movilidad Urbana del Municipio de Quilmes.

"El ruido fue terrible, tembló todo. Esto pasa todos los fines de semana. Vienen muy fuerte desde Quilmes para el lado de Avellaneda, es una pista", contó un vecino.

Según se informó, el accidente ocurrió poco antes de las 7 de este domingo en avenida San Martín y Los Andes.

Un testigo afirmó que el auto habría sido obstaculizado por "una alcantarilla a la que le falta la tapa", aunque fuentes de la investigación afirmaron que al momento no les consta esta hipótesis. El caso está caratulado como "homicidio culposo y lesiones culposas" interviene la comisaría 2 de Quilmes.