Luego de las elecciones del domingo 27 de octubre, se reanuda el el juicio por corrupción en la obra pública, a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). La vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, no estará presente ya que se encuentra de viaje en Cuba hasta el próximo 11 de noviembre para visitar a su hija Florencia Kirchner.

En este lunes está citado el detenido exministro de Planificación Julio De Vido. De Vido no estará presente en el proceso en Comodoro Py. Desde el penal de Ezeiza indicará a través de videoconferencia que no va a declarar, como ya lo había anticipado su defensa.

Quien deberá declarar luego es el ex subsecretario de Obras Públicas de Planificación Federal Abel Fatala, se sabe que sí realizará declaraciones.

Cristina Kirchner es la última que figura en la lista de indagatorias y no se conoce fecha, tampoco si hablará o optará por negarse a hacerlo.

El juicio comenzó el 21 de mayo y tiene entre los procesados al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obra Pública José López y al primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner Carlos Kirchner, entre otros.



El juicio es por asociación ilícita y defraudación a la administración pública a raíz del presunto direccionamiento del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas del grupo Báez, supuesto pago de sobreprecios e incumplimientos.

Este es el primer juicio oral que afronta la actual candidata a vicepresidenta. Cristina está procesada además está procesada con prisión preventiva en la causa por los cuadernos de las coimas (aunque se encuentra en libertad porque tiene fueros como senadora nacional). También fue enviada a juicio, sin fecha de inicio, en otras investigaciones como Hotesur, Los Sauces, la firma del Memorando de entendimiento con Irán y venta de dólar futuro