La justicia de Nicaragua pidió a la Policía Internacional (Interpol) la detención inmediata del actor Juan Darthés, quien se encuentra en Brasil, para que responda por la acusación por violación agravada que le hizo la Fiscalía nicaragüense luego de la denuncia que en su contra interpuso la actriz Thelma Fardin en diciembre de 2018.



Fardin habló tras conocerse la noticia y reflexionó sobre los "tiempos lentos" de la justicia ya que la denuncia fue realizada en diciembre del 2018 y en estos 11 meses vivió incertidumbre. En la entrevista también habló de su deseo de ayudar a otras mujeres que también fueron víctimas de ataques sexuales y no pudieron avanzar en su búsqueda de Justicia.

"Yo soy una afortunada porque tengo un círculo que me permite estar contenida", remarcó a la vez que destacó el rol de sus abogadas Sabrina Cartabia y Eilyn Cruz Rojas. "Yo descanso mucho en ellas. Hasta acá no han especulado en ningún momento", agregó.



"Cuando salió la acusación estaba en el rodaje de una película y rodeada por mis compañeros de laburo. Ayer cuando me enteré, estaba rodeada por la gente que amo", especificó.

"Me parece más interesante poner el foco en la realidad que viven otras mujeres. Mi caso tuvo relevancia y además es en otro país, con una persona (pública) que se puede refugiar en otro país (Brasil)", dijo.



"Entiendo que dentro de lo que es el imaginario de mi lugar de victima soy una privilegiada. Tengo un grupo de amigas maravillosas, contención, me dedico a lo que amo. Milito mi feminismo, soy cis (me reconozco con el sexo con el que nací), soy blanca, de clase media y hegemónica. Es fácil empatizar conmigo, soy una privilegiada", cerró.