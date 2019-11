Jimena Barón se llevó todos los halagos en los MTV EMA en dónde ganó como "Mejor Artista Sur". Además la actriz cautivó con un look increíble, portando un sosten de brillos con forma de cobras y un pantalón de jeans suelto. Su estilo particular cautivó a los miles de fanáticos que estuvieron presentes a metros de la alfombra roja.



La argentina le ganó a los otros nominados como Lali Espósito, Tini Stoessel, Cazzu y Paulo Londra y se alzó como "Mejor Artista Sur".

“Yo siempre quise ser cantante, crecí, creí que era tarde, pero Dios sabrá porque, un día recuperé mi amor propio y me convencí de que merecía intentarlo”, escribió la cantante en sus redes y emocionó a sus seguidores.



"No tengo palabras todavía, necesito unas horas para procesar todo esto. Anoche intenté procesar el solo hecho de estar acá, nominada en Europa junto a los mejores del mundo, con mi música que empezó hace tan poco y con tanta ilusión e inocencia honestamente", escribió en un emotivo posteo.

Agradecida por el apoyo de sus fanáticos, la cantante admitió que no le "entra la felicidad" en el cuerpo y que quiere compartir este logro con sus fieles seguidores que la votaron y acompañaron en este recorrido. "Sin ustedes ahí, yo acá sería imposible", concluyó.

Jimena Barón, o mejor dicho J Mena, tal es su nombre artístico, presentó a mediados de octubre Ya quisieran, un tema dedicado a quienes no paran de criticarla y aún así están siempre pendientes de ella.

“Tanto que dice tanto que habla y después viene y me abraza. Va me critica, después me escribe... Quiere cenar en mi casa. Cuál será tu cara, de qué te disfrazas. Siempre están pendientes de todo lo que me pasa”, dice la letra y deja en claro: “Andá a joder con tu vida, no te metas con la mía”.