Araceli González visitó el living de Susana Giménez e hizo referencia a la situación actual de la división de bienes con Adrián Suar. Tras diecisiete años, la actriz tomó la palabra y habló de su separación con el empresario y confesó los principales motivos por los que calló tanto tiempo fue la prioridad de la crianza de sus hijos.



“Cuando me separé no le di importancia a la división de bienes, quise dedicarme a mis hijos, a equilibrarlos emocionalmente, a su cuidado, construcción. Para estar bien yo también y seguir trabajando, yo nunca dejé de trabajar. Después de un tiempo sentí que había una necesidad de poder terminar con eso (su separación)", expresó Araceli.



Cuando Susana le consultó cuál era su reclamo contra Suar, la actriz respondió tajante: “No es un reclamo, es lo que me corresponde. Hay un tiempo en que uno prioriza algo y después es momento de terminarlo, solucionarlo. Quiero cerrar una etapa. Yo activé el silencio durante mucho tiempo por una cuestión de respeto a mi vida, a mis hijos, a mi familia. Pero llega un momento que uno confía mucho en la sensatez de la gente, en el buen obrar".



Luego continuó: "El reclamo lo inicié hace dos años, no es de ahora. Está en el juzgado de familia y ahora todo depende de la justicia. Es lo que me corresponde, creo que es momento de solucionar este tema y terminarlo, cerrarlo. Mucho tiempo estuve en silencio por mis hijos. Obviamente hubo una charla en casa antes de todo esto".

“Creo que es fundamental que en esta época todas las mujeres tomen esta decisión de defender sus derechos. Porque muchas veces… Quiero que quede claro: tenemos esta sensación que hablamos de esto y quedamos mal paradas, como que somos culposas. Es como que siempre priorizamos nuestros hijos, nuestra vida y siempre callamos un montón de cosas. La realidad es que es un momento muy oportuno para la mujer donde está siendo escuchada, y hace mucho tiempo no se arriesgaba a tantas cosas”, agregó.

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA TELEFÉ

Y concluyó: "De Polka soy accionista, pero en realidad no cobro nada. Si te soy sumamente sincera nunca sabía qué estaba firmando. Ya ahora está en el juzgado de familia, desde hace dos años“.