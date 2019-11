Marcelo Gallardo, técnico de River, NA

Nuevamente surgen rumores de la posible llegada de Marcelo Gallardo, técnico de River, al Barcelona de Messi. La derrota del equipo Culé ante Levante volvió a revivir la posibilidad de que "El Muñeco" se mude al viejo continente.

En el programa El Chiringuito, uno de los ciclos deportivos más populares de España, evaluó la posibilidad de que Marcelo Gallardo se convierta en el próximo DT del blaugrana.

La primera versión indica que el técnico del Millonario ya habría sido contactado. Sin embargo, le dijo que no a la posibilidad de dirigir en Europa porque tiene la cabeza en lo que sucederá en las próximas semanas en la Libertadores.



El Muñe tiene contrato con River hasta diciembre de 2021. En su última renovación, dijo: "Cuando no sienta motivación ahí veré qué hacer, pero hoy tengo muchos desafíos por delante".

Gallardo lleva cinco años y medio en River, en los que conquistó diez títulos: tres nacionales y siete internacionales.