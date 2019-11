Andrés Calamaro se presentó en Uruguay en el Antel Arena, en el marco de la gira de presentación de su último disco, Cargar la suerte. Allí interpretó gran parte de las nuevas canciones y, entre tema y tema, el cantante se tomó su tiempo para demostrarle su amor al pueblo uruguayo.



“Queridísimo Uruguay, te tengo que confesar… Hay veces que no te escribo porque no me contestás”, entonó durante un fragmento de “Clonazepán y circo”. Después de cantar “A los ojos”, se dirigió al costado del escenario para buscar un termo y un mate. Y así, con el termo bajo el brazo, realizó los movimientos de torero que lo caracterizan en sus shows.



"Vamos a hacer un parate para hacer una degustación de marihuana legal. Voy a pedir, por favor, a la seguridad que por 25 segundos dejen que tiren marihuana al escenario, nosotros la probamos y hacemos una crítica", dijo desde el escenario el músico.



Ante el pedido, un hombre del público se acercó al escenario y le entregó un cigarro. El músico cantó "Flaca" y, después, se tomó un mate, prendió el regalo que acababan de hacerle y se despidió ovacionado.

Con cuatro nominaciones a los Grammy Latino, el artista cerrará este tramo de la gira con un gran show en Buenos Aires, el 5 de diciembre, en el Arena Buenos Aires.