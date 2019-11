López Obrador. NA

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México expresó unas palabras hacia el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández y destacó el "método democrático" como salida para terminar con las diferencias y conflictos".

"Así lo decide su pueblo y eso es lo más importante: que no haya imposiciones, que no se use la fuerza... el mejor método para resolver diferencias es el método democrático", dijo en conferencia en su país.