Mirta Wons

Mirta Wons visitó la mesa de Mirtha Legrand y en el marco de una charla con la diva, la actriz rememoró un desagradable momento que tuvo con un director televisivo: “Más bien fue una animalada, no fue bullyng fue una falta de respeto”, contó.

“Estaba haciendo una tira y por una cuestión de horarios me tenía que ir a las cuatro de la tarde. Empiezan los ensayos y me manda a llamar el productor a su despacho”, comenzó la actriz.

“Me dice ‘escuchame una cosa querida vos hoy me trabajaste hasta las tres de la tarde y ayer hasta las cuatro, ¿qué te pasa...?, ¿vos cobrás por kilo?’", continuó.

Noticias relacionadas

“Anteriormente, ya había había un par de chispazos y en ese momento, que me quedé sin palabras, pasé a la acción: me paré y le dije ‘Vos nunca vas a ser un animal con plata’. Agarré la mesa, se la tiré y me fui”, expresó.

“Después, cuando adelgacé muchísimos kilos, el mismo hombre, porque después continuamos la relación, me dijo ‘a mi me servís gorda’. Lo que me pasó no lo tomé como bullyng, lo tomé como una animalada", reveló.

En ese marco, la actriz contó que vive un buen año y que dejó atrás los problemas de salud que tuvo en 2018 en su rodilla: “Me operé de los meniscos y algo salió mal”, contó quien no puede detallar el diagnóstico por un pacto de confidencialidad. “Después todo fue empeorando, tuve que someterme a dos cirugías más y estuve durante mucho tiempo en muletas”, dijo.

“Me cuido, hago vida sana. Cuando te metés en el tren te das cuenta que no es tan terrible y estoy a full. Me gusta lo que hago. Además, no me gusta ir de mi casa al teatro y del teatro a mi casa”, finalizó.