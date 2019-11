Alberto Fernández, NA

El presidente electo Alberto Fernández aseguró esta tarde que con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador hablaron de "la necesidad de profundizar el vínculo" a nivel político y económico entre ambos países.

"El 10 de diciembre no es una fecha mágica", declaró en el marco de una conferencia de prensa desde el país azteca.

En ese marco, el presidente electo cuestionó la política implementada por Macri y consideró que los dólares que se "fugaron" no terminaron "en obras, ni en ahorros".



"Es un encuentro que no tengo ninguna duda que va a fortalecer el vínculo. Es un gran punto de arranque, me voy convencido de que tenemos mucho por delante", señaló Fernández.

Noticias relacionadas



En conferencia de prensa en México tras la reunión, el mandatario electo destacó la "comunión de ideas y conceptos de cómo ver el mundo" entre él y López Obrador.

"Hablamos de la preocupación que tenemos por lo que sucede en Ecuador y Chile", agregó Fernández.

Posteriormente, sostuvo que espera "tener un vínculo muy bueno con Estados Unidos", y destacó la conversación que mantuvo el viernes pasado con el mandatario norteamericano, Donald Trump.



"He tenido una muy buena charla con el presidente Trump. Pareciera ser que están dispuesto a ayudarnos", señaló el referente del Frente de Todos. Luego de que surgieran versiones sobre una eventual visita suya a Estados Unidos, Fernández afirmó que no tiene "todavía previsto un viaje a Estados Unidos", aunque dijo que "puede suceder o no".