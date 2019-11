Francisco Vicente Jaumandreu, Paco, fue el modisto de Eva Perón. Quizá una figura olvidada paralas uevas generaciones pero que ahora su nombre volvió a retomar relevancia por la noche "Argentina Tierra de Amor y Venganza" en donde es personificado por la revelación del año: Mariano Saborido.



Saborido nunca había trabajado en televisión, el joven nació en Santa Cruz y se crió en Puerto Deseado.



En una entrevista con Clarín, el joven relató cómo fue su infancia y adolescencia en la ciudad patagónica: "Teníamos el teatro cine Español, a donde llegaban algunas obras, pero yo necesitaba más teatro, movida cultural, literatura. Y me vine para Buenos Aires. De niño mis padres se separaron, viví dos años con mis abuelos, mi casa siempre estuvo como en construcción. Yo nadaba en la pileta municipal y practicaba taekwondo, pero mi mundo era otro, disfrazarme de payaso, cantar, ver Chiquititas y Floricienta".



"Me acuerdo de esas tonadas tucumanas, salteñas, cordobesas de Luis Landriscina, de sus cuentos mientras el abuelo manejaba, absorbí y crecí con eso", contó Mariano.

Paco Jamandreu



Sus primeros pasos en el arte escénico los dio a los 11 cuando se unió al grupo teatral Los grandulines. En esos años recuerda que "tenía que reprimir" lo que sentía, "la homosexualidad". Para él, el arte fue "un ovni que bajaba a cambiarlo todo".

Respecto a como vive el hecho de haberse transformado en la revelación del año, expresó: "Nunca había ido a un casting de tele. Y llegó éste. Me avisaron que tenía que ir vestido de época y me fui a una feria americana. Estaba corto de plata, me puse a ver videos de Paco, vi su vestimenta y me compré un chaleco y un pantalón. Fue en enero de este año. Llegué con la cajita de agujas y el metro. De ahí pasé a una segunda prueba y a la semana empecé a grabar. Me divertía el personaje. Yo sentí que en podía ponerle algo de señora".

Sobre cuál es esa versión, dijo: "Tiene algo del modo de hablar de China Zorrilla y algo de Mirtha Legrand. Juego con eso. Estoy leyendo su libro y hay algo que me identifica, su vida de pueblo, y esa forma de quedarse encerrado escuchando radioteatro y dibujando figurines porque en su época la homosexualidad era mala palabra. A mí también me costó. Cuando se lo dije a mi mamá, me respondió: "No se puede decir nada". Mi tía fue mi apoyo. Hoy tengo pareja, Santiago, y todo eso quedó atrás, pero no fue fácil".



Al respecto de que puntos toca novela respecto a la vida real de Paco, contó: "Estamos viviendo como una antesala de su vida famosa, aún no había conocido a Evita. Hacemos referencias en guiños a que le hizo un vestido a Zully Moreno y esas cosas, pero ésta es una versión libre del personaje. Ahora se viene una historia de amor con un médico (el actor Juan Ignacio Pagliere) que lo ayuda después de una golpiza".



Mariano sueña con integrar el elenco de Cabaret o interpretar a una de las mujeres creadas por Manuel Puig. Admira el registro actoral de Antonio Gasalla, Alejandro Urdapilleta, Humberto Tortonese y Juana Molina y sabe que éste fue su año. Además de la TV está en teatro en Reinos, pieza del teatro Sarmiento dirigida por Agustina Muñoz, Margarita Molfino y Romina Paula, y de Paraguay, una historia musical con dirección de Paula Grinszpan y Lucía Maciel, en el Cultural Morán.

"El año pasado, al momento de soplar las velitas de mi cumple, pedí el deseo de trabajar como actor. Pero una amiga me dijo que había que ser más específico, más preciso para desear. Así que este año pedí con todo 'que sea un trabajo de actor pago'. Puede parecer un cliché si te digo que actúo porque sino me muero, pero es así, de otra forma me volvería loco. Actuando soy más yo. Imaginate ser más vos y encima que eso te dé de comer", cerró.