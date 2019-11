La línea del tren Roca, ramal Ezeiza, circuló esta mañana con un servicio limitado por un piquete en las cercanías de la estación El Jagüel, que luego fue levantado, situación que provocó que comience a normalizarse el servicio.



Durante la primera parte de la mañana de hoy el ramal Ezeiza del tren Roca tuvo un servicio limitado entre las estaciones Monte Grande y Plaza Constitución.



El piquete en El Jagüel comenzó en la noche del lunes, debido a una protesta de vecinos por un chico desaparecido.



Luego de las 8 de la mañana de hoy el piquete fue levantado y una vez removidos todos los escombros de las vías el servicio comenzó a normalizarse.



En total, fueron 450 los pasajeros damnificados que el lunes a las 19.50 debían viajar en un tren de la Línea Roca hacia la ciudad de Bahía Blanca. El servicio se suspendió, debido a que en un punto del trayecto, a la altura de El Jagüel, un grupo de vecinos locales cortó las vías mediante un piquete, en reclamo de la aparición de un joven de la zona cuyo paradero es desconocido desde agosto.

Pasajeros se quejaron de que Trenes Argentinos tampoco ofreció ningún tipo de hospitalidad y ayuda económica para que los damnificados puedan pasar la madrugada en un hotel o algún tipo de albergue.