Los escándalos no los dejan en paz al clan Maradona. Para empezar, Gianinna expresó públicamente su preocupación por la salud de Diego: “No se está muriendo porque su cuerpo lo decide. Lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta”, escribió su hija.

Maradona respondió y sus palabras fueron escandalosas: “Quiero decir que no me estoy muriendo para nada. Que duermo plácidamente porque estoy trabajando y me dolió muchísimo perder con Estudiantes. Pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna, o qué interpretará. No sé. Yo sé que ahora mientras uno se va haciendo más viejo se preocupan más por lo que uno deja que por lo que uno hace. Y yo les digo a todos que voy a donar todo. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar”, aseguró a través de un video en sus redes.

Claudia Villafañe decidió dejar de lado su habitual perfil bajo y le contestó al hueso a su exmarido: “Así como tenés huevos para subir tu video a tu Instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas mañana para presentarte en el Juzgado, ¡ya que hasta ahora nunca lo hiciste!”.

Por otro lado, Dalma no se ha quedado callada y también se expresó tras ver las imágenes de su padre: “Aquí las consecuencias de no exponerlo nunca”.

Pero además Dalma retwitteó un mensaje muy fuerte contra Rocío Oliva, la ¿exnovia? de Diego, quien se muestra nuevamente cerca del astro desde que regresó a nuestro país. "Lamentablemente Rocío Oliva le arruinó la vida a tu viejo desde el momento en que la conoció. Basta recordar lo que era cuando era DT de la Selección Argentina, todo un señor. Momento a partir del cual conoce a Rocío... De ahí en adelante todo hacia abajo. Una lástima...”, reza el tweet que Dalma compartió en su cuenta de Twitter.