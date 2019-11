Dos carabineras que fueron atacadas este lunes en Santiago con bombas molotov durante las masivas protestas en Chile resultaron heridas con quemaduras graves en sus rostros, informó la fuerza de seguridad del país vecino. IMÁGENES SENSIBLES.



El episodio ocurrió después de una manifestación convocada en Plaza Italia, mientras los carabineros estaban dispersando a los manifestantes.



Las afectadas son la cabo segunda María Hernández Torres y la carabinera Abigail Aburto Cárdenas, integrantes de la dotación de Fuerzas Especiales de Carabineros, informaron medios chilenos.



Un video grabado por colegas de las carabineras heridas mostró el momento en el que una bomba molotov cayó cerca de las uniformadas, provocando las llamas que las hirieron.

Éstas se tuvieron que quitar sus cascos y sus compañeros debieron tirarles agua para apagar el fuego.

La institución informó que ambas fueron trasladas al Hospital de Carabineros.

Allí las internaron en la Unidad de Tratamiento Intermedio (UTI), donde se recuperaban.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos informó que hasta el momento más de 1.600 personas han resultado heridas por acción de las fuerzas del orden, si bien la Cruz Roja comentó el domingo que ese dato puede quedarse corto y que los heridos estarían en torno a los 3.000.