En “defensa de las fuentes laborales”, el gremio de pilotos protesta a partir de las 10 en Aeroparque. El reclamo principal es la situación que se vive en Avian y Andes, empresas que adeudan meses de sueldos.



La medida de fuerza podría afectar vuelos aunque por el momento aún los vuelos operan con normalidad. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (liderada por Pablo Biró) convocó una movilización dentro de las instalaciones de Aeroparque para reclamar por la situación de las aerolíneas Andes y Avian (Avianca Argentina).



El sindicato, a través de un comunicado, expresó: “Esas dos empresas adeudan hace varios meses salarios y están al borde de quedar en la calle”. “La política aerocomercial ha llevado a Avian y a Andes a una situación crítica. Mientras Avian se encuentra concursada y no paga salarios hace siete meses, esta semana Andes anunció la suspensión de las operaciones tras no abonar los sueldos desde junio”, explicó la entidad sindical.



“Pese a estar en juego las fuentes laborales, el gobierno nacional ha decidido no hacer nada para solucionar la situación de cientos de familias argentinas”, señala la asociación.



“Tanto en Andes, en Avian, cómo en cada sector, vamos a seguir defendiendo juntos las fuentes laborales con el esfuerzo, trabajo y dedicación que ha caracterizado siempre a este colectivo, adoptando todas las medidas que sean necesarias en nuestro plan de lucha”, cerró APLA.

