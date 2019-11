El juicio por Macarena Mendizabal llegó a su fin con la lectura de la sentencia. Santiago Silvoso fue condenado a 3 años de prisión de efectivo cumplimiento y 4 años de inahibilitación por el delito de lesiones culposas.



Luego de conocerse la sentencia, una pena que no pedía la familia ya que pedían entre 10 y 12 años, hubo gritos e incidentes entre la familia del acusado y la de Macarena que mostraron descontento por conocerse que Silvoso sólo recibió tres años.

Luego de la lectura de la sentencia, José Luis, papá de Macarena, dialogó con CANAL 26 y expresó su disconformidad y los incidentes que ocurrieron luego.

"El hecho que sea una prisión efectiva es lo que buscábamos, pero no fue efectiva y él se irá a su casa. Pedimos varias veces el cambio de carátula pero había temas legas que lo impidieron", manifestó.

"Estaba tomando un vaso con agua y a mi yerno le dijeron 'callate o te voy a matar', eran amigos o familiares", comentó sobre los incidentes.



"Esto irá a casación y deberá estar firme para que falla preso, va a demorar un tiempo. Haber llegado a esta instancia de juicio oral fue importante, nosotros tenemos que seguir con Macarena", cerró.

El 5 de abril de 2015, Macarena había ido a bailar a un boliche de la Costanera porteña cuando a la madrugada el vehículo en que circulaba fue embestido por Silvoso, quien manejaba con 1,46 gramos de alcohol por litro de sangre, el triple de lo permitido.