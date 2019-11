Vicky Xipolitakis salió de Tribunales para ultimar detalles de la tenencia y manutención del hijo que tiene en común con Javier Naselli. Sin acuerdo en lo referido a su divorcio y la manutención de su hijo, Salvador Uriel, la causa judicial sigue su curso y, a la salida, la vedette volvió a disparar contra el empresario.

Tras revelar que Naselli no se hace cargo de sus obligaciones como padre y que sólo le pasa 25 mil pesos por mes, expresó: "Acá hay un padre al que no le importa su hijo. 25 mil pesos mensuales para el estilo de vida de Salvador no es nada. De todo se está haciendo cargo mi papá. El sólo abonó el alquiler porque el departamento es de la madre, y si no se lo embargaban".

"Me estoy haciendo cargo de todo desde que nació. De la luz, el gas, el agua y la niñera. El no quiere pasar nada, sólo quiere seguir pagando sus caballos (.). Es mi familia y es el futuro de mi hijo", explicó la mediática.

Noticias relacionadas

En cuanto a la audiencia fallida, Xipolitakis explicó que sabía que no iba a haber acuerdo y que sólo fueron a firmar para que la causa siga su curso. "Estoy bien, mucho mejor, más fuerte que la vez anterior. El otro día me hizo mal verlo porque reviví muchas cosas. Ayer nos encontramos en una mediación pero no llegamos a ningún acuerdo, así que hoy vinimos a firmar y nada más", indicó.

"Zafo con lo que hay. Mi hijo come lomo, pescado, pollo, no le falta nada. No le puedo pedir a mi papá más de lo que me da porque no tiene porque él hacerse cargo. Mi hermana el otro día vino y le contó que tenía la heladera vacía, mi papá no pudo dormir en toda la noche y al otro día, me llenó la heladera", confesó Vicky.

"Mi vida cambió mucho. Mi trabajo bajó mucho porque como para él era una porquería, dejé mucho de lado. Ahora al separarme, cambió todo. Tengo mis cosméticos, pero todavía no cobré un peso", indicó sobre su presente laboral.