Derrumbe en el Bajo Flores

Horas de tensión se vivieron este martes cuando un balcón se derrumbó en el Bajo flores e hirió a una mujer que circulaba por el lugar.

El hecho sucedió en Av. Cobo y Camilo Torres cuando cedió la estructura y como consecuencia la mujer debió ser derivada a un hospital con heridas en una de sus piernas pero se encuentra fuera de peligro.

Tras el incidente, arribaron a la zona la guardia de auxilio y bomberos de la Ciudad de Buenos Aires para trabajar en el lugar.

Noticias relacionadas

Afortunadamente el hecho no pasó a mayores ya que en ese horario no circulaba mucha gente por la zona.