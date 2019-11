Protestas en Chile, REUTERS

Las protestas ya llevan 3 semanas. Chile continúa manifestándose en las calles para exigir cambios a un poder que parece impotente para apagar la crisis.

Las manifestaciones cuestionan un Estado ausente en educación, salud y jubilaciones dentro de un modelo económico complicado. Mientras tanto, las calles reflejan el estado de emergencia del país, donde los carabineros buscan con gases y camiones hidrantes contener las protestas.

En ese marco, el presidente Sebastián Piñera, canceló la organización de la APEC, el encuentro de países de Asia y el Pacífico, así como la cumbre del clima. Además, aclaró que piensa permanecer en el cargo, a pesar de que miles de personas exigen su dimisión en medio de mortíferas jornadas de protestas contra el modelo económico.

"Por supuesto que voy a llegar al fin de mi Gobierno", sostuvo el mandatario en una entrevista con la cadena BBC, en momentos que su país se apresta a transitar el vigésimo día de descontento popular.

El mandatario puntualizó: "Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos, tengo un deber y compromiso con esos que me eligieron, y con todos".



Piñera comentó luego que está dispuesto "a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la Constitución".



En ese punto, respondió a otra de las demandas masivas que se plantean día tras día en las calles desde el comienzo del estallido social que sacude al país.

Cuando se le pidió una autocrítica, el líder de la centroderecha sostuvo: "Nadie predijo o tuvo la sensibilidad para darse cuenta de esto. No escuchamos con suficiente atención, no entendimos con suficiente claridad el mensaje. Y esta no es una crítica solamente al Gobierno, esto se viene acumulando hace décadas".

Ayer, Chile se comprometió ante la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU a informar con “total transparencia” sobre la actuación de la Policía y militares durante la crisis social que deja ya 20 muertos y más de 1.500 heridos, afirmó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

La misión, enviada por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, arribó a Chile la semana pasada y ha mantenido en reserva sus actividades, destinadas a investigar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos supuestamente ocurridas desde el inicio de la crisis social, el viernes 18 de octubre.