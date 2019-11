Fede Bal protagonizó duros cara a cara en el Súper Bailando, pero el más fuerte fue con Laura Fidalgo que provocó la risa de Marcelo Polino.

Fidalgo, la jurado del BAR se enojó porque el actor no le prestaba atención cuando le daba su devolución: “¿Por qué te reís? La soberbia me jode”, lanzó ella, haciendo que Fede explique lo que sucedía en ese momento.

“No es soberbia con ustedes. Lau, dijiste ‘vos sos director’ y Polino dijo ‘buá’. No es soberbia con vos, lo miré con él para decirle que no me falte el respeto”, se excusó, mientras la cámara tomaba a al jurado. “Sí, te escuché y sé que fuiste vos”, lo cruzó, risueño pero no quedó ahí.

Laura siguió dándole la devolución a Fede, Polino continuó con sus risas y la bailarina terminó enojándose con el participante por no escucharla. “Si yo te hablo y te estás riendo… ¡punto para abajo!”, terminó diciendo, dando rienda suelta una vez más a la pelea.