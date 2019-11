Felipe Solá, diputado nacional, NA

El diputado nacional Felipe Solá, uno de los candidatos que suena para ocupar la Cancillería en la gestión de Alberto Fernández, aseguró que el próximo Gobierno "no modificará su visión" respecto a la crisis en Venezuela para negociar la deuda con Estados Unidos.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la gestión Trump pueda exigir que Fernández se sume al Grupo de Lima para cuestionar y pedirle que renuncie a Nicolás Maduro, Solá expresó: "Nosotros no vamos a modificar nuestra visión sobre temas, como por ejemplo el caso de Venezuela, de forma ostensible por el tema de la deuda. Pensamos que hay mucha gente que está cambiando. No se puede estar permanentemente en una actitud que no produce resultados".

"Hay declaraciones del canciller chileno (Teodoro Ribera), que reflexionó, que critica a Venezuela y al final dice que en Venezuela tiene que haber elecciones de forma concertada y negociada, con todo el control internacional que sea necesario, pero sin proscribir a nadie", dijo.

En cuanto a la gira por México, la primera visita protocolar desde que Alberto Fernández fue electo presidente el 27 de octubre, Solá destacó la posibilidad de fortalecer la relación bilateral. "López Obrador le dijo a Alberto que quería abrir una relación bilateral diferente en todos los sentidos. El tema de comercio es importante", recordó.



Tras las elecciones del 27 de octubre, se dio a conocer una llamada entre Fernández y Trump, en la que el mandatario norteamericano habría contado que "instruyó" a sus colaboradores en el FMI a trabajar con el presidente electo.

Noticias relacionadas



Días atrás, Mnuchin contó en una conferencia teléfónica que Estados Unidos “urgió” a Fernández a permanecer en el Grupo de Lima, pero admitieron que esperan algunos cambios y que hay opiniones diversas sobre el tema Venezuela en la “coalición ganadora”.