Alexis Salinas con la prensa

El defensor de Arsenal Alexis Salinas perdió la visión de un ojo y tiene comprometido el otro tras ser baleado en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere donde se encontraba con amigos y desde el club de Sarandí aseguran que se trató de un hecho de inseguridad.

Según las primeras informaciones, Salinas sufrió las mencionadas lesiones en los ojos por el impacto de los perdigones de un arma de fuego similar a una escopeta y fue dado de alta, pero necesita un tratamiento debido a las heridas que presenta.

Noticias relacionadas

La última información da cuenta de que los supuestos agresores fueron identificados.



"Tienen 18 años conocidos como Julián y Valentín del barrio de Villegas. La Justicia prepara órdenes de allanamieto en Villegas y aparentemente se equivocaron de objetivo", expresó Gustavo Carabajal en CANAL 26.

Your browser does not support the video element.

El hecho ocurrió en la noche del pasado lunes y, si bien se está investigando qué fue lo que pasó, se supo que Salinas estaba en la puerta de una peluquería con amigos cuando los balearon.



En tanto, se informó que el futbolista no fue el único herido ya que sus amigos también fueron hospitalizados, pero no se dieron a conocer detalles de las lesiones que padecieron.