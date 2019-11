Rocío Oliva, ex de Diego Maradona dijo: "No me hace gracia que la gente diga que él esta empastillado y drogado. Este es un tema que tienen que arreglar Diego con sus hijas, pero si me meten a mí, necesito defenderme y decir que vengan y se ocupen de su padre, y que tomen el tema en serio".

Si yo tuviera a mi padre vivo, me quedo con mi papá todos los días. Si no me gusta como lo vi, me quedo a dormir y al otro día en el desayuno le digo: "Papá pasa esto y esto, ¿qué podemos hacer?. Yo no estoy las 24 horas con Diego viendo qué hace, estamos hablando de un hombre de 60 años que está lúcido y sabe lo que hace”, dijo Oliva en comunicación telefónica con el ciclo de Pamela David.

"Yo no tengo intención de entrar en discusión con ella porque no me corresponde ,pero que no pongan algo en las redes sociales para decir "yo me ocupo", reveló la ex novia de Diego.

“Ella se fue y al rato volvió con Daniel Osvaldo. Diego no estaba tirado en un sillón y tampoco había nada raro. Es muy fuerte decir ‘recen por él’, si para ella es así, que venga y se ocupe y que esté con él. Las puertas están abiertas”, completó Oliva.

Además Diego pudo conocer a su nieta Roma gracias a mi que gestioné el encuentro: “La llamé yo hace dos meses (a Dalma) y les pasé la ubicación. Yo lo organicé todo para que Diego esté con sus hijas, pero si la hija lo va a ver una vez al año y va a hacer este quilombo... me parece que no."

Dalma usó su cuenta de Twitter para contestarle:

"¡Cuando la soberbia te gana decís que mi hija conoció a su abuelo gracias a vos! Nunca más nombres a mi hija para nada porque sino yo voy a hablar de tu papá! ¡Cortala Rocío Oliva! O hablo de tu hermanito, para ser más parejos, los dos son menores de edad".

