Quemacoches en el Abasto, CANAL 26

Vecinos de la zona de Abasto fueron víctimas de los quemacoches, quienes atacaron cuatro autos en pocas cuadras.

Tras avisar al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad constataron que se trataba de un nuevo ataque de quemacoches, que en esta oportunidad incendiaron cuatro vehículos.

Your browser does not support the video element.

El primer episodio fue reportado hacia las 4:45 en la calle San Luis al 3300. Allí, dos vehículos particulares, un Wolkswagen Gol y un Ford Focus, fueron quemados. El primero se llevó la peor parte. Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el fuego se desarrolló sobre el motor del Gol y la parte trasera del Focus. Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el fuego fue controlado.

Noticias relacionadas

El otro hecho tuvo lugar en la calle Tucumán al 3200 casi en paralelo, donde una camioneta Chevrolet Meriva, fue incendiada su habitáculo. Debido a la magnitud del fuego, un segundo auto, un Ford Fiesta, también fue prácticamente quemado.

Estos nuevos episodios ocurrieron apenas una semana después de otro ataque de quemacoches. En aquella oportunidad, el escenario por el barrio porteño de Palermo.