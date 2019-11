Hombre violento con una mujer que fue retenido por pasajeros

Una mujer quedó inconsciente luego de la golpiza que le dio un hombre con el que habría mantenido una discusión en plena línea D de subtes. Ante esto, los pasajeros retuvieron al agresor y lo entregaron a la Policía.

En un video que se viralizó a través de las redes sociales se ve que un grupo de personas se interpone en defensa de la víctima e increpan al agresor: “Sos menos que un hombre, tomatelá”. Mientras que el sujeto en cuestión, que viste camisa blanca y lentes de sol sobre la cabeza, intentó defenderse: “Yo soy el que me banco la violencia, bol...”.

Your browser does not support the video element.

La actitud agresiva del golpeador continuó cuando otra persona intentó alejarlo de la mujer que se encontraba desmayada: “¿Qué carajo te metés?”, increpó. Luego intervinieron tres hombres para contenerlo contra una de las paredes de la estación. “¿Vos te diste cuenta que la dormiste?”, se escucha decir a otra mujer que presenció la situación. “Fue sin querer”, fue la insólita respuesta del atacante.

Noticias relacionadas

Fuentes de la Policía de la Ciudad informaron que al hombre lo retuvieron los pasajeros, pero al hacer la consulta con Fiscalía, “no se dispuso la detención”.