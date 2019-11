Pediatra condenado por pedofilia y pornografía infantil

El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 a cargo de Gonzalo Rúa condenó a 10 años de prisión a R.R., el pediatra y ex jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan por los delitos de producción, tenencia y distribución de pornografía infantil.

"No voy a hablar de pornografía infantil sino de imágenes de abuso o explotación sexual infantil. Cada imagen o video es un abuso de menores", aclaró el magistrado en el comienzo de la sexta jornada del juicio.

"Usted, usaba eMule y tenía conocimiento de esa plataforma porque había descargado más de 2.000 películas. Dijo que podría tratarse de un error, pero fueron detectados archivos en sus tres computadoras. Usted sabía lo que hacía: bajaba, consumía y distribuía”, remarcó.

"También dijo que jamás había observado este materia, pero llegué a la conclusión de que esto no es cierto. Sí sabía que descargaba videos de abuso. Cuando se realizó el allanamiento en su domicilio, los testigos manifestaron que usted les comentó que no le dijeran nada a su mujer", agregó.