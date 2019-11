Fiscal Daniela Dupuy tras condena a Ricardo Russo, CANAL 26

La fiscal Daniela Dupuy reclamó que se revocara la prisión domiciliaria del ex jefe de Reumatología e Inmnunología del Hospital Garrahan, Ricardo Russo, porque existía peligro de fuga, ya que su mujer es finlandesa.

El juez dio lugar al pedido y el pediatra quedó detenido de inmediato.

Your browser does not support the video element.

Russo fue sentenciado a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina tras ser declarado culpable de la distribución, tenencia y producción de pornografía infantil en el juicio que concluyó en la sala del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 a cargo del juez Gonzalo Segundo Rúa.

Noticias relacionadas

Tras la sentencia, la fiscal aseguró ante la prensa: “El equipo está muy contento en ese sentido (luego de que el juez ratificara su alegato) y estamos muy satisfechos con la condena que el juez ha entendido que merece Russo. Las pruebas que presentó la fiscalía son contundentes y los agravantes son porque había involucrados menores de edad y había bebés siendo abusados sexualmente. Ese era el material que distribuía Russo”.

“Russo actuó dentro del hospital Garrahan”, aseguró la fiscal ante la consulta de los medios.