El presidente electo, Alberto Fernández, respaldó a la industria del software, al visitar las oficinas de la empresa Globant, en Ciudad de México.

Desde allí, se comunicó por videoconferencia con 14 sedes que la firma argentina tiene en todo el mundo.

“Vi los proyectos y hacen un trabajo espléndido, sumando experiencia a su talento”, expresó Fernández, quien dialogó con el CEO de la empresa, Martín Migoya, en Nueva York.

“Estoy orgulloso de ver este proyecto federal de Globant porque demuestra lo que somos capaces de construir. Tenemos gente valiosísima en el interior del país y se abre para nuestra industria un mundo fascinante, tienen mi compromiso de que voy a seguir apoyando a las empresas nacionales”, resaltó el presidente electo.

“Los cuatro fundadores de Globant empezamos este sueño hace 17 años, en 2003, en un garaje chiquito en La Plata”, dijo Migoya.

La firma está valuada en más de 1.000 millones de dólares, está presente en 16 ciudades y tiene más de 5.000 empleados.