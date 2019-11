Fuga de presos en Comisaría de Quilmes, CANAL 26

Once presos que estaban alojados en una comisaría del partido bonaerense de Quilmes se fugaron y uno de ellos fue recapturado, mientras que los restantes eran intensamente buscados en la zona, informaron fuentes policiales y judiciales.

El episodio ocurrió en la seccional 3ra. de Quilmes Oeste, ubicada sobre avenida 12 de octubre 55, en el sur del Gran Buenos Aires.

Voceros policiales informaron que, en ese momento, un oficial abrió la puerta de uno de los calabozos para pasarles la comida a los internos y, cuando se encontraba dentro de la celda, uno de los detenidos lo empujó y cayó al suelo.

Noticias relacionadas

Esa circunstancia fue aprovechada por once presos que salieron corriendo del calabozo en dirección al patio de la comisaría, donde abrieron un portón que se encontraba sin llave y escaparon por la avenida 12 de octubre.

Your browser does not support the video element.

Un oficial subayudante comenzó a perseguirlos hasta el cruce con la calle Aristóbulo del Valle, a una cuadra de la seccional, y al ver que varios de los detenidos intentaban subir a un Renault Megane color gris, efectuó un disparo con su arma reglamentaria.

Los once evadidos fueron identificados como Eduardo Ezequiel Ramírez; Ignacio Alejandro Cardentes; Ulises Gastón Cabaña; Gonzalo Emmanuel Sotelo; Walter Alberto Luján; Adrián Muñoz; Luis Alberto Navarro; Aldo Adolfo Pérez; Alan Xavier Villalba; Mariano Ezequiel Arancibia y Jorge Adrián Torres.

Fuentes judiciales informaron que fue recapturado Villalba, en jurisdicción de la comisaría Quilmes 5ta. de La Cañada, y continuaba la búsqueda de los otros diez fugitivos.

Los voceros indicaron que la mayoría de los presos fugados estaban detenidos por el delito de robo, y que en el momento de la huida en la seccional había 50 presos, cuando la capacidad máxima de la dependencia es de 12 internos.

Interviene en la causa la fiscal Karina Gallo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Quilmes, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona y otra serie de medidas con el fin de recapturar a los evadidos.

Además le tomó declaración a los policías que se encontraban en la comisaría al momento del hecho, pero al momento no adoptó ningún temperamento legal hacia ellos.

Son buscados intensamente por efectivos del Grupo Táctico Operacional (GTO) y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes.