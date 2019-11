Mujer muerta en un hotel alojamiento, CANAL 26

Una joven fue encontrada muerta en una habitación de un hotel alojamiento del partido bonaerense de Tres de Febrero y se investiga si falleció ahorcada en el marco de un juego sexual.

El hallazgo del cuerpo se registró en un albergue transitorio ubicado en la calle Ituzaingó y ruta 8, del barrio El Libertador, en jurisdicción del mencionado distrito del conurbano.

Fuentes policiales informaron que empleados del "R8 Hotel" llamaron al número de emergencias 911 porque no podían abrir una de las habitaciones en la cual anoche cerca de las 22 una pareja ingresó a pernoctar.

Efectivos de la comisaría 5ta.de Eufrasio Álvarez arribaron al lugar y constataron que allí estaba fallecida una joven, identificada como Gisella Fasanella, de entre 21 y 28 años.

Según las fuentes, la víctima estaba acostada y con una marca de ahorcamiento en su cuello, por lo que comenzaron a investigar un posible crimen.

Al respecto, los pesquisas sospechan que la persona que estuvo con ella escapó del lugar a través de una ventana de la habitación que da a la calle, dado que la puerta estaba cerrada por dentro.

Los investigadores hallaron en el lugar una tarjeta de Asignación Universal por Hijo (AUH) a nombre de Fasanella, con la que había abonado el servicio.

Una de las hipótesis de los pesquisas era que pudo haberse tratado de un homicidio en el marco de un juego sexual, aunque tampoco descartaban un ataque en contexto de violencia de género.

El hecho es investigado por la fiscal Marcela Costa, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial San Martín.

La funcionaria judicial dispuso que Policía Científica realice los peritajes correspondientes y que se analice las cámaras de seguridad del albergue para identificar a la pareja de la joven.