Laurita Fernández habló sobre el ataque de pánico​ que padeció poco tiempo atrás y que, según dijo, "marcó un antes y un después" en su vida.

La bailarina, en una entrevista con el periodista Javier Ponzone, le reveló que al igual que Caro, su personaje en la miniserie que coprotagoniza junto a Tomás Fonzi, ella también padeció de ataques de pánico.



En la entrevista, Laurita dijo: "Llega un momento en el que ella colapsa y tiene un ataque de pánico". Dicho eso, añadió: "A mí me pasó hace no mucho tiempo. Eso mismo que leía (en el guión) me había pasado. Uno piensa que un ataque de pánico le pasa a gente lejana. Pero a mí, me agarró uno. Me pasó que estaba tan pasada de laburo y cosas que sentía que podía abarcar todo y en un momento, el cuerpo colapsó".

"Estaba en mi casa, y fue tremendo -dijo-. En ese momento estaba con otra pareja. Él tenía familiares a los que les había pasado. Entonces, mi pareja supo en ese momento cómo contenerme y ayudarme", reveló la protagonista de la miniserie.

Laurita relató aquellos momentos: "Me acuerdo mucho esa sensación de ataques de llantos, ansiedad, y nervios que no sabés por qué es -siguió contando Laurita-. Al otro día te queda el miedo de que te vuelva a pasar, pero consulté a un médico y me dijo: 'Te puede no volver a pasar o nunca más, tenés que bajar un cambio en tu vida'".