Michael Bublé está de gira por toda Europa y alegra a su público en cada show que da. En la mayoría de sus espectáculos cuenta con la presencia de su familia y en cada uno de los recitales sube a sus hijos al escenario para felicidad de sus fans y también para la suya.

Anteriormente mostró a su hija menor, Vida, que enamoró a sus seguidores y ahora el que subió a bailar con su papá fue Elías, el hermano del medio, que cumplirá cuatro años en enero.



Elías no tuvo problemas en mostrar sus dotes ante el aplauso de todo el público presente y mostró su sonrisa ante todos.