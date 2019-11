Choque fatal en La Plata, CANAL 26

Una niña de cuatro años murió y sus padres resultaron heridos al chocar el auto en el que se trasladaban contra las rejas de un comercio en la localidad de Lisandro Olmos, en las cercanías de la ciudad de La Plata.

El accidente ocurrió cuando un Peugeot 205 en el que viajaba la familia perdió el control y se incrustó contra las rejas de un restaurante ubicado en la avenida 44 entre 157 y 158 pasadas las 3.20 de la madrugada por razones que se intentan esclarecer.

Tras el impacto, asistió al lugar personal policial de la comisaria 14ta de La Plata y del SAME, que trasladó a la Unidad de Primera Atención (UPA) de Los Hornos a la menor de edad que finalmente falleció, mientras sus padres sufrieron heridas de diferente consideración.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

"El hombre fue derivado por la ambulancia al Hospital Romero Alejandro Korn con traumatismos varios, mientras que la mujer se encuentra internada en el Hospital San Martín con traumatismos leves", indicaron fuentes médicas.

En el lugar en el que quedó incrustado el auto trabaja personal policial para determinar las circunstancias del accidente.

La investigación está a cargo de la UFI 10 bajo la caratula "homicidio culposo", indicaron las fuentes.