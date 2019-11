"Pata" Villanueva participó en el programa ¿Quién quiere ser millonario? que conduce Santiago Del Moro, ganó $300.000 y contó cómo atravesó los difíciles momentos de su vida. Mientras jugaba y charlaba con el periodista, reveló sin vergüenza de un ritual que aprendió en México hace veinte años con el que asegura un futuro abundante.

“Se lo enseñé a un montón de gente que lo sigue haciendo. Vos ves la luna llena, contás hasta tres y le tenés que mostrar el traste. Así, rapidito. Con eso te aseguraste el mes”, comenzó el relato.

La ex modelo agregó: “Eso sí, si la noche está nublada sonaste. A veces me pasa que desde mi casa no se ve, entonces me voy a algún lugar donde se vea bien. Me bajo del auto, le muestro el cul* un segundo y entro de nuevo“.

El conductor relató: “Te cuento una infidencia. Una vez subí a la terraza y le mostré el traste. Otra vez estaba en el balcón, lo hice y después dije: ‘Qué triste que alguien me vea’. Imaginate si alguien pasaba por abajo”.

"Pata" también contó que su próximo objetivo es empezar a trabajar a nivel internacional para grandes productoras extranjeras. “Estuve en Estados Unidos y me anoté en un casting para Netflix".