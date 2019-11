Juan Román Riquelme

El ídolo de Boca Juan Román Riquelme dio a entender que no apoyará a ninguna lista a excepción de que haya una unión entre el oficialismo y la oposición, de cara a las elecciones del 8 de diciembre.

Además, afirmó que si hay "unión yo puedo pensar muchísimas cosas: ser presidente o ser cualquiera cosa".

"Yo no soy el caballito de batalla de ningún candidato. Estoy cansado de ver cómo se pelean y cómo se disputan el poder. Agradezco que me quieran sumar las diversas listas, pero más allá de la política éste es Club Atlético Boca Juniors y no club atlético oposición u oficialismo", manifestó.

En declaraciones formuladas a Fox Sports aseguró: "No me parece relevante quién vaya a ser presidente, hay que dejar egos de lados. Me molesta que se peleen por el poder. Es mi club, yo soy de los hinchas", expresó.

Con estas declaraciones, le pasó la pelota al propio Gribaudo y a los opositores Jorge Amor Ameal, José Beraldi y Víctor Santamaría.

"Supuestamente el club está por encima de todos. Lo escuché muchísimas veces decir. No sé si pasará, no tengo la bola de cristal. Y si amamos tanto a este club, nos tenemos que unir todos. Yo he hablado con los que se postularon", dijo.

En el marco de la entrevista, Riquelme hizo también referencia a la serie con el rival de toda la vida, River, y manifestó que el partido en la "Bombonera Boca lo ganó claramente".

"A su manera, como quiere el entrenador. Cuando fueron a buscarlo, sabemos que juega de esta manera. Y hay que respetarlo. Estuvo muy cerca de empatar la serie jugando como él siente el fútbol. Yo respeto al DT que está. Así nos llevó hasta la semifinal. Lo que yo opine no estaría bien, yo soy hincha de Boca", afirmó.

Riquelme reconoció que Marcelo Gallardo "es un genio porque durante cinco años armó diez equipos", aunque sostuvo que el entrenador de River "no ganó todo porque cuando fue al Mundial de Clubes no compitió; nosotros le ganamos al Real Madrid".