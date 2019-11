Parque Avellaneda

Un video se viralizó en las últimas horas en las redes, que muestra la agresión lesbofóbica a una pareja de jóvenes en el Parque Avellaneda.

“Quiero compartir con ustedes una situación de agresión y discriminación que vivimos en la tarde de ayer con mi pareja”, escribió una joven de 19 años en su cuenta de Instagram y relató un repudiable episodio que vivió en la tarde del domingo en el Parque Avellaneda mientras se abrazaba a su pareja, un día después de la Marcha del Orgulllo.

“Yo estaba encima de ella, abrazadas cantando una canción y riéndonos. En este momento se nos acerca esta persona”, continuó. El hombre, de 36 años, les pidió “que nos separáramos porque había niños en el parque y no era lugar para ese tipo de demostraciones”.

En ese marco, la joven y su pareja, respondieron que les "parecía fuera de lugar y que continuaríamos disfrutando nuestra tarde".

Fue cuando el hombre le gritó “mogólica de mier...”. “Están cog..., sáquense la remera”, continuó provocando. En ese entonces, la joven tomó su celular y comenzó a filmar, lo que irritó más al agresor.

El hombre cargó contra ella y empujó a la pareja con un golpe del frisbee que tenía en su mano. Lara cayó al suelo, terminó con un raspón de su pierna. Otra persona que estaba en el lugar intercedió para ayudarlas: “Había una banda de gente y solo una se metió para poder ayudarnos”, resaltó.

Posteriormente, ambas jóvenes se presentaron en la Comisaría Nº 9 para denunciar al agresor que fue identificado como Marcelo Fabián B., de 36 años, oriundo de Villa Luzuriaga.

“No nos atrasen más como sociedad. ‌Es simplemente respetar el amor y la elección de cada une. Parece mentira que el sábado hayamos tenido y celebrado el principal acto público de la comunidad LGBT manifestándonos por la igualdad de derechos y a las pocas horas nos haya tocado vivir una situación tan de mierda”, cerró la publicación.