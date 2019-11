Sergio Massa y Emilio Monzó, NA

El diputado electo del Frente de Todos Sergio Massa y el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, se reunieron este jueves en el marco de la transición en el cuerpo a partir del 10 de diciembre.

Massa llegó al Congreso a las 17:15 solamente acompañado por su vocero de prensa, ingresó por una de las puertas laterales y subió rápidamente por el ascensor para ir al encuentro de Monzó en el despacho del dirigente del PRO, que heredará en el próximo período legislativo.

La charla estuvo basada en tres ejes: el análisis del nuevo arco parlamentario y la necesidad de construir fuertes mayorías para la agenda social del nuevo Gobierno; la agenda legislativa urgente y un plan de modernización del Congreso.

Además, evaluaron los nuevos equilibrios legislativos a partir del recambio y hablaron sobre aspectos administrativos de la gestión. En el final, participó también la secretaria administrativa, Florencio Romano.

Antes de este encuentro, el tigrense ya había tenido conversaciones con Cristian Ritondo, que presidirá el bloque PRO a partir del 10 de diciembre, y con Mario Negri, actual titular del interbloque Cambiemos.

Monzó por su parte, se despide del recinto pero dejará dentro de la bancada de Juntos por el Cambio diputados que le responden y que analizan formar un sub-bloque pero sin romper con el ahora oficialismo. Ellos son Silvia Lospennato, Sebastián García de Luca, Juan Aicega, Eduardo Cáceres y Gabriel Frizza. A estos podría sumarse Domingo Amaya, Omar De Marchi, Federico Frigerio y Gustavo Hein.

En la Cámara baja, Juntos por el Cambio tendrá 119 representantes. Según los cálculos que hacen dentro del interbloque, el Frente de Todos puro tendrá 106, pero tejiendo alianzas con los legisladores peronistas de Santiago del Estero (7), Misiones (3), Catamarca (2) y San Luis (3) podría llegar a los 121.